Montaño deslinda responsabilidades sobre radares para la lucha contra el narcotráfico y defiende los tres para uso civil

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó este viernes que los tres radares del servicio civil aeronáutico, administrados por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), están en funcionamiento. Afirmó que estos equipos son utilizados para el control de vuelos comerciales y garantizó su operatividad. También aclaró que los radares destinados a la lucha contra el narcotráfico están bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno.

“Hay tres radares civiles que sirven para guiar en el espacio aéreo a las naves que transportan pasajeros. En lo que se refiere a NAABOL, está totalmente garantizado y el personal está capacitado”, dijo.

