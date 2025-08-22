Montaño y Arias critican a Tuto Quiroga por rechazar invitación del presidente Arce para reunión sobre economía

Luego de que el candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, rechazara la invitación del presidente Luis Arce para una reunión sobre la situación del país, el alcalde de La Paz, Iván Arias, y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, criticaron su actitud y lo instaron a aceptar el llamado para informarse sobre la economía nacional. Montaño señaló que esta decisión refleja falta de voluntad política. “El señor Tuto Quiroga cree ser el sabelotodo, cree ser el genio y por eso es que rechaza una importante invitación para que nuestro gobierno pueda entregarle información valiosa”, expresó.

/// DPC // LA PAZ ///