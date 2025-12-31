Mototaxistas de Trinidad incrementan tarifas: Bs 6 en el centro y hasta Bs 12 en barrios alejados

Mototaxistas en Trinidad, Beni, incrementaron desde este miércoles las tarifas de sus servicios. Según el reporte de Fides, el precio de los pasajes hacia los barrios más populares y de escasos recursos subió a Bs 12, mientras que, en el sector del centro de la ciudad, el pasaje aumentó de Bs 5 a Bs 6.

“Todos sabemos que la gasolina ha subido y estamos comprando a Bs 6.96, por lo que tenemos que subir el precio de nuestro trabajo”, explicó uno de los representantes del sector.

/// ER // BENI ///