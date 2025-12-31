Close Menu
    Radio online
    miércoles, diciembre 31
    Economía

    Mototaxistas de Trinidad incrementan tarifas: Bs 6 en el centro y hasta Bs 12 en barrios alejados

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Pronunciamiento de los representantes de mototaxis en Trinidad, Beni
    Pronunciamiento de los representantes de mototaxis en Trinidad, Beni

    Mototaxistas en Trinidad, Beni, incrementaron desde este miércoles las tarifas de sus servicios. Según el reporte de Fides, el precio de los pasajes hacia los barrios más populares y de escasos recursos subió a Bs 12, mientras que, en el sector del centro de la ciudad, el pasaje aumentó de Bs 5 a Bs 6.

    “Todos sabemos que la gasolina ha subido y estamos comprando a Bs 6.96, por lo que tenemos que subir el precio de nuestro trabajo”, explicó uno de los representantes del sector.

    /// ER // BENI ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.