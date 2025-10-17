Multa por vulnerar el silencio electoral es de Bs 55 mil, e incluso la inhabilitación; TSE reconoce que es difícil controlar las redes sociales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que la multa por vulnerar el silencio electoral asciende a 55 mil bolivianos, equivalente a 20 salarios mínimos nacionales. Explicó a Radio Fides que, en casos de flagrancia, esta falta podría llevar incluso a la inhabilitación del candidato.

Por su parte, el vocal Francisco Vargas admitió que controlar el cumplimiento del silencio electoral en redes sociales es complicado. Sin embargo, afirmó que las cuentas oficiales de los postulantes están bajo revisión permanente para evitar infracciones.

/// APC // LA PAZ ///