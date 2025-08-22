Municipio de Cobija espera firma de convenio con el FPS por Bs 36 millones para ejecutar obras en más de 18 barrios

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, se reunió con el presidente del comité cívico y representantes de las federaciones de juntas vecinales (Fejuves) para informar sobre el avance del financiamiento para obras en los barrios de la ciudad. Según detalló, solo falta la firma de un convenio con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) para acceder a Bs 36 millones destinados a mejoras. “Estamos felices porque en próximos días estaremos firmando este convenio y mejorando vías muy importantes. Son más de 18 barrios (beneficiados)”, precisó.

/// JCP // PANDO ///