Municipio de Cobija proyecta POA 2026 con Bs 30 millones menos y advierte mayor crisis financiera

El director administrativo del municipio de Cobija, en el departamento de Pando, Flavio Alba, informó este viernes que se socializa con los sectores de salud y educación el Plan Operativo Anual (POA) 2026, el cual tendrá una reducción de Bs 30 millones. Según indicó, esta disminución presupuestaria afectará aún más la ya complicada situación financiera de la región.

“Lamentablemente todos los años el presupuesto va disminuyendo, eso es desconocimiento de todo el pueblo en general y para el próximo año la disminución es de 30 millones de bolivianos que podrían haber servido para muchos proyectos que son de extrema necesidad para Cobija”, aseveró Alba.

/// JCP // PANDO ///