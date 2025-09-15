Close Menu
    Radio online
    lunes, septiembre 15
    Economía

    Municipios de Pando reciben casi 30% menos de recursos y alertan dificultades en salud y educación

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dinero Bs y $us /Imagen de referencia/ Foto: OPINIÓN BOLIVIA
    Dinero Bs y $us /Imagen de referencia/ Foto: OPINIÓN BOLIVIA

    El presidente de la Asociación de Municipios de Pando (AMDEPANDO), Gary Vom Boeck, sostuvo que las alcaldías de ese departamento reciben desde hace tres años casi un 30% menos de recursos de lo que el Gobierno central les asigna en cada gestión. Explicó que esta reducción afecta directamente a la ejecución de programas y proyectos en áreas como salud y educación.

    “Una cosa es lo que nos establece el Ministerio de Economía con techo presupuestario y otra diferente es lo que nos llega en efectivo. El año pasado había una variación del orden de 28%”, señaló Von Boeck al describir la brecha entre lo comprometido y lo que reciben.

    /// JCP // PANDO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply