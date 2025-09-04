Close Menu
    Murillo llega deportado: sufre crisis ansiosa y será trasladado a La Paz tras ser aprehendido

    El exministro Arturo Murillo llegó esta madrugada deportado de Estados Unidos, fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru Santa Cruz y será trasladado a La Paz para ponerse a disposición de la justicia. Según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, la exautoridad atraviesa además un cuadro de crisis ansiosa, por lo que recibe atención médica para garantizar su estabilidad antes de ser remitido a dependencias policiales y al Ministerio Público, donde un juez definirá su situación jurídica.

