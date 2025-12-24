Navidad: un tiempo de esperanza, el mensaje de la Iglesia Católica a Bolivia

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió este miércoles un comunicado por Navidad, en el que invitó a los bolivianos a renovar la fe y la unidad en medio de los desafíos que atraviesa el país. En la ocasión, Monseñor Giovani Arana, secretario general de la CEB, destacó el nacimiento humilde de Jesús como un signo de la cercanía de Dios y una fuente de salvación para todos.

“Seguramente esta no es una Navidad como en otros tiempos, pero es fundamental que hoy más que nunca, como bolivianos, pensemos en el bien común y adoptemos, desde la responsabilidad de cada uno, decisiones necesarias para dar un nuevo rumbo e impulso al país”, precisó.

/// GPP // LA PAZ ///