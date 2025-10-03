Close Menu
    viernes, octubre 3
    Seguridad

    Nuevo avasallamiento de tierras y secuestro de un productor en el norte cruceño

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Avasallamiento en Montero - Santa Cruz
    Avasallamiento en Montero - Santa Cruz

    El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, denunció este viernes un nuevo avasallamiento de tierras en el municipio de Montero, Santa Cruz. Según la denuncia, más de 100 personas armadas y con el rostro cubierto ingresaron a la propiedad denominada “Patujú” y secuestraron a su propietario.

    Frerking pidió garantías para Vaca Díez y su familia, y exigió acción inmediata de las autoridades. “Pedimos garantías para Pablo Vaca Díez y toda su familia. Le decimos a las autoridades, al Ministerio Público y a la Policía: hagan lo que tengan que hacer. Devuelvan la seguridad jurídica a todos los cruceños y bolivianos. Por eso, toda la institucionalidad agropecuaria estará atenta”, declaró.

    /// YM // SANTA CRUZ ///

