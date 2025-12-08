Nuevo comandante de la Policía de Pando llama al diálogo y a un cuarto intermedio en el bloqueo indígena

Indígenas de Pando cumplen ya cinco días de bloqueo en la ruta que une a este departamento con el resto del país, como parte de su protesta contra el avasallamiento de tierras y por la habilitación de nuevos espacios para la producción. En medio de la protesta, el nuevo comandante de la policía pandina, Erland Monasterio, llamó a los manifestantes a agotar el diálogo con las autoridades nacionales. Además, sugirió la posibilidad de establecer un cuarto intermedio para garantizar la libre circulación de los pasajeros que se vieron afectados por las medidas de presión.

«Estamos en un mes donde se nos llama a la reflexión, a tener una mejor vida, a apegarnos a Dios y entrar en una situación de conflicto es lo que menos queremos como policía», aseguró.

/// JCP // PANDO ///