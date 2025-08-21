Nuevo derrumbe en el Cerro Rico deja un muerto

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí, Tcnl. Marco Antonio Dávalos, confirmó la muerte de un trabajador minero tras un nuevo derrumbe en el Cerro Rico. La víctima pertenecía a la cooperativa Unificada. Personal policial y bomberos acudieron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo. “Tenemos a 82 personas que fallecieron en interior mina, estamos realizando las investigaciones correspondientes donde se abre causa de este mismo”, informó la autoridad.

/// DQ // POTOSÍ ///