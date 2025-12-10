Nuevo ejecutivo de la Confederación de Panificadores defiende a Rubén Ríos y califica los procesos de «políticos»

El nuevo ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Ever Baltazar, aseguró este miércoles que los procesos legales contra el exrepresentante del sector, Rubén Ríos, tienen motivaciones políticas. Baltazar manifestó que la provisión de harina a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se realizó a solicitud de la institución, ya que en ese periodo no había proveedores disponibles. El exejecutivo se presentó para proveer el insumo, que luego se distribuyó al sector a precio subvencionado.

“Bajo nota nos pidieron que busquemos proveedores donde Rubén Ríos ha intervenido y se ha hecho la venta de dos meses de harina. Él no se niega, pero se ha hecho para subsanar el problema”, precisó a Fides Oruro.

/// MY // ORURO ///