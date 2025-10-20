Nuevo gobierno inicia transición esta tarde; Paz afirma que su primera tarea será conseguir combustible

En conferencia de prensa, el presidente electo Rodrigo Paz junto a su vicepresidente Edmand Lara, anunció que la primera tarea de su gestión será conseguir combustible y asegurar el suministro para la población. También informó que esta misma tarde comenzará el proceso de transición con los equipos del gobierno saliente de Luis Arce.

“Hablé con el presidente Luis Arce y hemos coordinado que tanto el Ministerio de la Presidencia como el de Relaciones Exteriores serán los responsables, junto con nuestros equipos”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///