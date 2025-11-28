Nuevo precio del pan corre desde el lunes, mientras el sector cumple paro de 72 horas

El vicepresidente de los panificadores federados, Ever Baltazar, confirmó este viernes a Radio Fides que ya no existe subvención al pan. Informó que en la reunión con el Gobierno se acordó fijar el nuevo precio en Bs 0,80 por unidad, el cual entrará en vigencia desde el lunes. Pese al acuerdo, el sector inició un paro de 72 horas desde las 00:00 de hoy en respaldo a su presidente, Rubén Ríos, quien es investigado por presuntas irregularidades en la compra y venta de harina de Emapa.

“Ya tuvimos resultados finales. La subvención desde hoy queda a un lado y ha sido decisión del Gobierno (…) Como ya no hay subvención, incluso se estableció el precio del pan. Hemos presentado hojas de costos a nivel nacional que nos dan un precio de Bs 1,20, pero hemos optado por cerrar en 0,80 centavos”, explicó.

/// GPP // LA PAZ ///