Nuevos asambleístas cruceños se comprometen con la CAO a impulsar mejoras para fortalecer el aparato productivo

El encuentro entre agroproductores cruceños y parlamentarios electos de Santa Cruz concluyó con el compromiso de los futuros legisladores de impulsar cambios al modelo productivo a través de reformas legales en favor del sector. El empresario Branko Marinković explicó que entre las principales demandas están la seguridad jurídica, el uso de biotecnología, la promoción de biocombustibles y la liberación de la importación de combustibles. “Yacimientos tiene que ocuparse de fiscalizar lo que se haga con las operaciones de inversión en los nuevos pozos petroleros, pero la distribución, comercialización e importación de combustible tiene que ser completamente libre para el país”, afirmó.

/// ED // SANTA CRUZ ///