    martes, noviembre 11
    Sociedad

    Obispos afirman que el país está destrozado y piden a la población apoyar al nuevo gobierno en la recuperación

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Monseñor Giovanni Arana - Secretario general de la CEB /Foto: CEB/
    Este martes concluyó en Cochabamba la Asamblea de Obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), donde se analizaron diversos temas coyunturales del país. En la oportunidad, el secretario general de la CEB, monseñor Giovanni Arana, afirmó que la nación se encuentra destrozada y pidió a la población acompañar al nuevo gobierno con paciencia y tolerancia para contribuir a la solución de los problemas.

    “Se exige una mentalidad nueva y propositiva para no estancarnos en intereses mezquinos de unos pocos. Este desafío de cambios estructurales es urgente, y debemos ser conscientes de que no hay soluciones inmediatas; por eso, en actitud de confianza, demos tiempo a este proceso”, expresó.

    /// CM // COCHABAMBA ///

