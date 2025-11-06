Obispos del país oran por los nuevos gobernantes y advierten que Bolivia atraviesa una crisis económica, social y judicial

Este jueves durante la Asamblea Nacional de Obispos que se desarrolla en Cochabamba, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, afirmó que la Iglesia Católica orará por las nuevas autoridades del país para que trabajen en beneficio de todos los bolivianos en medio de la crisis que atraviesa el país.

“Oraremos para que el Señor los ilumine y oriente en su misión. Ningún gobernante podrá llevar adelante su cometido sin la ayuda de todos y sin la gracia de Dios. Es verdad que no nos faltan problemas, estamos en una profunda crisis económica, educativa, de salud, de valores democráticos y con presos políticos”, expresó.

