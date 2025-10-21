Observa Bolivia certifica elecciones transparentes, descarta fraude y llama a la calma

La misión de observación de Observa Bolivia certificó este martes que la segunda vuelta electoral se desarrolló de forma pacífica y transparente, sin indicios de fraude ni irregularidades. La jefa de la misión, Susana Saavedra, explicó que más de 100 observadores fueron desplegados en todo el país. Ante las protestas registradas, pidió a la población mantener la calma y esperar los resultados oficiales que emitirá el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Queremos decirles a los jóvenes que se informen de fuentes oficiales y aguarden con paciencia, ya que en menos de 48 horas se tendrán los resultados finales del cómputo oficial. Se insta a revisar las páginas del órgano electoral, donde se verán las actas que son públicas”, sostuvo.

