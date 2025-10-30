Close Menu
    jueves, octubre 30
    Oficialistas y opositores califican de cínicos a ministros por afirmar que dejan un país estable y con dólares

    Luis Arce - presidente de Bolivia y escasez de combustibles /Imagen Ilustrativa/
    Asambleístas nacionales, tanto del oficialismo como de la oposición, calificaron este jueves de cínicos a los ministros de Estado que aseguraron que el gobierno del presidente Luis Arce deja un país estable y con suficientes dólares. El diputado opositor Miguel Roca responsabilizó al mandatario y a su gabinete por la crítica situación económica que atraviesa Bolivia.

    “Tenemos un país con un déficit fiscal de 12 o 13 años consecutivos que ronda el 20%, con una deuda pública que supera el 90%. El tamaño del Estado es mayor que la economía, nueve de cada diez trabajadores están en la informalidad”, afirmó.

