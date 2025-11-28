Ola de robos en Cobija preocupa a gremiales, que piden conocer el plan de seguridad policial

El ejecutivo de los gremiales de Pando, Florencio Cochi, ofreció este viernes una conferencia de prensa en la que denunció que el sector y también los vecinos se ven afectados por robos no solo durante la noche, sino también a plena luz del día. Por ello, solicitó a la Policía socializar el plan de seguridad para enfrentar las fiestas de fin de año.

“De un tiempo a esta parte ya no hemos visto circular a policías como antes lo hacían en las diferentes calles, esto para prevenir los robos. Queremos escuchar a las autoridades sobre los problemas que tienen para hacer estos operativos en horas de la noche”, aseveró.

/// JCP // PANDO ///