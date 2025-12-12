Oposición critica que, a más de un mes del anuncio, las Comisiones de la Verdad no funcionen y sospechan “pacto de impunidad”

La bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cuestionó este viernes que, a más de un mes de la gestión del gobierno de Rodrigo Paz, aun no funcione la anunciada Comisión de la Verdad sobre los Hidrocarburos. Los opositores sugieren que uno de los motivos podría ser un «pacto de impunidad» con la gestión de Luis Arce. La senadora de Alianza Libre, Elena Pachacute, afirmó a Radio Fides que los anuncios se quedaron solo en palabras y no se avanzó en los compromisos.

«Hay muchos anuncios que no se están cumpliendo, no se ha reducido el déficit fiscal, no se ha hecho ajustes en el presupuesto general del Estado, no hay esa participación del 50/50, ¿acaso el gobierno está improvisando?», cuestionó.

/// APC // LA PAZ ///