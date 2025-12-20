Oposición reconoce que la eliminación de la subvención era inevitable y emplazan a choferes a no aprovecharse

Los asambleístas nacionales de oposición reconocieron que la eliminación de la subvención a los combustibles era una medida inevitable debido al grave déficit de las arcas del Estado. José Luis Porcel, diputado de Alianza Libre, afirmó que el país necesita una «cirugía» urgente para frenar el desangramiento de sus recursos económicos, ya que la falta de dólares complica el pago de la deuda externa, la importación de combustibles y otros.

Por su parte, Armin Lluta, parlamentario yungueño, instó a los choferes del transporte público a no aprovecharse de la situación y denunció los cobros excesivos que algunos realizan debido al aumento del precio de los carburantes.

/// APC // LA PAZ ///