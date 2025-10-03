Oposición señala a interculturales por avasallamientos en Montero y denuncia protección del Gobierno; el MAS pide sancionar a los responsables

Frente a los hechos de violencia ocurridos en el predio Patujú, ubicado en Montero, Santa Cruz, la oposición señaló a los Interculturales como los responsables del avasallamiento. El diputado opositor José Carlos Gutiérrez afirmó este viernes que estas personas, afines al Movimiento al Socialismo (MAS), actúan con impunidad y cuentan con protección del Gobierno, como ocurrió, señala, en anteriores tomas ilegales de tierras en el oriente boliviano.

“Prácticamente están cobrando la factura ante el gobierno de Luis Arce. No los van a tocar ni detener; van a continuar con sus actos ilegales porque se dedican a eso y el Gobierno los protege y encubre. Es lamentable”, sostuvo.

Por su parte, el diputado del MAS, Zacarías Laura, pidió que se investigue a fondo para identificar a los responsables. “Siempre van a querer relacionar o protegerse bajo el manto del poder Ejecutivo, pero se tiene que descartar toda esa situación. Las investigaciones esclarecerán estos hechos”, afirmó.

// APC /// LA PAZ ///