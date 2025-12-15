Oposición señala que el PGE 2026 asigna solo el 15% a gobernaciones y municipios y mantiene el mismo modelo del MAS

La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, acusó este lunes al gobierno del presidente Rodrigo Paz de mantener el mismo modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS). Denunció que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 asigna apenas el 15% a gobernaciones, municipios y universidades, ya que el proyecto es el mismo planteado durante la gestión del exmandatario Luis Arce.

“Nos han remitido el mismo proyecto presentado por el arcismo y esto quiere decir que estamos continuando el mismo modelo económico, con un presupuesto que establece más de un 10% del déficit fiscal (…) Es un presupuesto totalmente centralista”, aseveró.

/// JCH // COCHABAMBA ///