Opositores y oficialistas aseguran que no aprobarán leyes que pongan en riesgo el balotaje

El senador del MAS, Adolfo Flores, miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, aseguró hoy que el evismo no aprobará ninguna norma que atente contra la democracia o que perjudique la segunda vuelta electoral. El legislador hizo referencia al proyecto de ley presentado por su colega Pedro Benjamín Vargas, que busca cesar los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ampliar el mandato de las autoridades.

“Como bancada del evismo, nosotros no vamos a apoyar ninguna normativa que quiera debatirse y tratarse para prorrogar absolutamente a ningún funcionario público, sea del Ejecutivo o Legislativo. Como evistas no vamos a apoyar. Sin embargo, cabe aclarar que el presidente Arce es quien promovió y ayudó a los magistrados del TCP a autoprorrogarse”, declaró.

Por su parte, el diputado José Maldonado pidió que el TSE convoque a una cumbre política con la participación de los cuatro órganos del Estado. “La Corte Nacional Electoral debe convocar a una cumbre política con la participación de las cuatro organizaciones. Esa es la instancia donde se puede asegurar que las elecciones del 19 de octubre se realicen conforme a la normativa institucional y nacional”, sostuvo.

// APC /// LA PAZ ///