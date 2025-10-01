Orden de aprehensión contra hijo del presidente sigue vigente; Policía no fue notificada del desistimiento

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este miércoles que la orden de aprehensión contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, continúa vigente, ya que la Policía no recibió ninguna notificación formal sobre el desistimiento de la denuncia por violencia presentada por la víctima. La autoridad aclaró que la posible revocatoria de esta orden dependerá de una decisión del Ministerio Público y del juez competente.

“Corresponde a esa instancia (Ministerio Público) no solo el análisis de procesamiento, sino también que se pronuncie sobre esto. De manera formal, la Policía no ha sido notificada con el memorial que ha sido presentado para el desistimiento”, señaló Ríos.

