Organizaciones sociales en Oruro reivindican la Wiphala tras su eliminación de la banda presidencial

Este lunes, organizaciones sociales se concentraron en la Plaza 10 de Febrero de Oruro para reivindicar la Wiphala como símbolo nacional, luego de que fuera retirada de la banda presidencial entregada al presidente Rodrigo Paz durante la transmisión de mando. Juana Flores, representante de las Bartolinas en la región, afirmó que el sector se siente excluido y no representado por esta decisión.

“Hemos sido discriminados. Como campesinos e indígenas, hemos sido desconocidos con lo que han retirado la Wiphala. La Wiphala nos representa a todo Bolivia”, manifestó.

