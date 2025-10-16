Órgano Judicial incrementa el costo de algunos trámites y sellos por la crisis económica

Sellos judiciales y trámites en Derechos Reales incrementaron sus costos entre un 10% y un 37%. Ante esta situación, el miembro del Directorio de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial y presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez, confirmó que estos ajustes se deben a la crisis económica que atraviesa el país.

“Esta crisis económica, el cambio del dólar, la falta de seguridad en el sistema económico ha motivado que el directorio de la Escuela de Jueces tome una decisión acorde a la situación actual en la que se encuentra Bolivia”, dijo.

/// EUC // CHUQUISACA ///