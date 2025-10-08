Close Menu
    Órgano Judicial respalda acciones del presidente del TSJ contra autoprorrogados y garantiza el balotaje

    Rocio Chavez
    Salas plenas del Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura en conferencia de prensa
    Las Salas Plenas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM), que forman parte del Órgano Judicial de Bolivia, expresaron este miércoles su respaldo a las acciones legales emprendidas por el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

    “Las acciones asumidas por el Presidente del TSJ, para el cese de los autoprorrogados, se enmarcan en la legalidad. Asimismo, no pone en riesgo las elecciones generales de segunda vuelta, ni se descabeza al TCP, porque pueden continuar el trabajo jurisdiccional con cuatro magistrados elegidos democráticamente”, afirmó la decana del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez.

