Orsi y Boric encabezan la llegada de mandatarios a la posesión de Rodrigo Paz; 20 delegaciones ya están en Bolivia

Los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Chile, Gabriel Boric, arribaron esta tarde a la ciudad de La Paz para participar en el acto de posesión del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edman Lara, que se realizará este sábado 8 de noviembre en la sede de gobierno. Orsi fue recibido con honores protocolares en el aeropuerto internacional de El Alto, y poco después llegó Boric para sumarse a la ceremonia. Según el viceministro de Relaciones Exteriores, Elmar Catarina, hasta el mediodía de este viernes, 20 de las 54 delegaciones internacionales ya se encuentran en territorio nacional.

Entre las delegaciones que arribaron al país destaca la participación de Estados Unidos, encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien representa al gobierno norteamericano en el acto oficial.

// CM/// COCHABAMBA //