Oruro: Comerciantes importadores celebran baja del dólar paralelo y esperan estabilidad para el 2026

Desde la ciudad de Oruro, los comerciantes importadores celebraron este miércoles la bajada del dólar paralelo y expresaron su esperanza de que el boliviano se estabilice. El vicepresidente de la Asociación de Importadores orureños, William Calisaya, señaló que confían en que la divisa norteamericana continúe descendiendo por debajo de los Bs 10, lo que permitiría mejorar el comercio exterior de cara a las fiestas de fin de año y al 2026.

“Creo que el presidente está cumpliendo con lo que ha dicho. Está a menos de 10 bolivianos el dólar y eso nos favorece a todo importador o comerciante”, afirmó.

/// JSM // ORURO ///