    Oruro concluye el cómputo de actas y el PDC gana con el 48,39% de los votos

    Tribunal Electoral Departamental (TED) Oruro

    Según el sistema de consolidación oficial de resultados del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el departamento de Oruro concluyó el conteo de votos con el 100% de actas computadas. En esta región, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), representado por Rodrigo Paz y Edman Lara, se impuso con el 48,39% de los votos, superando a la Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velásco, que obtuvo el 23,88%. El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Oruro, Limbert Arroyo, informó que hasta esta mañana se había alcanzado el 69,82% del cómputo con 1.182 actas juzgadas, y aseguró: “Toda acta juzgada ha sido publicada por el principio de transparencia”.

     

