Oruro concluye el cómputo de actas y el PDC gana con el 48,39% de los votos

Según el sistema de consolidación oficial de resultados del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el departamento de Oruro concluyó el conteo de votos con el 100% de actas computadas. En esta región, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), representado por Rodrigo Paz y Edman Lara, se impuso con el 48,39% de los votos, superando a la Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velásco, que obtuvo el 23,88%. El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Oruro, Limbert Arroyo, informó que hasta esta mañana se había alcanzado el 69,82% del cómputo con 1.182 actas juzgadas, y aseguró: “Toda acta juzgada ha sido publicada por el principio de transparencia”.
/// MY // ORURO ///
Facebook Comentarios