Oruro: panificadores federados declaran paro indefinido por controles municipales que impiden vender el pan a Bs. 0,80

Panificadores federados de Oruro determinaron este miércoles ingresar en un paro indefinido en rechazo a los controles de la Alcaldía que les impide vender el pan a 0,80 centavos. Santos Herrera, dirigente del sector, informó que la decisión fue asumida en un ampliado y pidió a las autoridades abrir espacios de diálogo.

“Hay atropellos, amenazas y no nos permiten vender el pan a 0,80 centavos. Decidimos entrar en un paro indefinido para el sector panificador de Oruro hasta que la situación sea aclarada. Recalcar a la población que siempre estamos prestos al diálogo”, manifestó.

// MY /// ORURO ///