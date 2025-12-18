Oruro: pasajes interdepartamentales en surubíes se disparan hasta en un 100%

Tras la aprobación del Decreto Supremo 5503, sindicatos del transporte interdepartamental en la zona de Surubíes incrementaron sus tarifas, generando molestia e incertidumbre entre los usuarios de Oruro.

Un recorrido por la terminal Hernando Siles evidenció que el pasaje desde este departamento a Cochabamba subió de Bs 120 a Bs 150, situación que los pasajeros atribuyen a la falta de control por parte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

“El pasaje subió y nunca hubo control de la ATT, los costos varían constantemente; el sábado estaba a 120 bolivianos y ahora subió, si bien el incremento del combustible afecta, esto es un golpe fuerte a la población”, afirmó un usuario del transporte interdepartamental.

// JH /// ORURO ///