    Oruro: presentan el Observatorio Binacional Permanente del Sistema Hídrico

    Observatorio Binacional Permanente del Sistema Hídrico TDPS
    La Gobernación de Oruro presentó este martes el Observatorio Binacional Permanente del Sistema Hídrico, en un acto que contó con la presencia del gobernador Johnny Vedia Rodríguez y representantes de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico. El observatorio realizará monitoreo en tiempo real del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa, con el objetivo de impulsar acciones, programas y proyectos para la conservación, control y protección de los recursos hídricos e hidrobiológicos de la región.

    “También estamos haciendo una inversión de más de 700 mil bolivianos en esta estación hidrológica del lago Uru Uru, y vamos a hacer una inversión similar para el Lago Poopó. Es decir, este trabajo será más técnico y científico. Eso es lo que importa: tener la información precisa”, afirmó.

