Close Menu
    Radio online
    miércoles, octubre 1
    Sociedad

    Oruro: Reportan 11 casos de COVID-19 en soldados del Regimiento Camacho; el brote ya fue controlado

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vacunas Covid-19 /Imagen de referencia/
    Vacunas Covid-19 /Imagen de referencia/

    Juan Rasguido, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Oruro, informó en la víspera que se confirmaron 11 casos de Covid-19 en el cuartel Camacho. Los pacientes se encuentran fuera de peligro y en estado estable. El experto en salud explicó que los afectados fueron mantenidos en aislamiento durante la convalecencia, lo que permitió controlar el brote.

    «Es un brote que tenemos controlado y que se ha dado en el cuartel Camacho. La unidad de epidemiología ha realizado el seguimiento correspondiente y estamos tomando las medidas necesarias como servicio de salud», dijo.

    /// MY // ORURO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply