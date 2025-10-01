Oruro: Reportan 11 casos de COVID-19 en soldados del Regimiento Camacho; el brote ya fue controlado

Juan Rasguido, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Oruro, informó en la víspera que se confirmaron 11 casos de Covid-19 en el cuartel Camacho. Los pacientes se encuentran fuera de peligro y en estado estable. El experto en salud explicó que los afectados fueron mantenidos en aislamiento durante la convalecencia, lo que permitió controlar el brote.

«Es un brote que tenemos controlado y que se ha dado en el cuartel Camacho. La unidad de epidemiología ha realizado el seguimiento correspondiente y estamos tomando las medidas necesarias como servicio de salud», dijo.

/// MY // ORURO ///