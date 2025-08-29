Oruro se prepara para la consagración del Santuario del Socavón como Basílica Menor

La ciudad de Oruro alista una jornada especial para celebrar la oficialización del Santuario de la Virgen del Socavón como Basílica Menor. El secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Velásquez, informó que se coordina con la Iglesia, los conjuntos folclóricos y otras instituciones una procesión desde tempranas horas. “El nuncio apostólico va a dar lectura al decreto que nos asigna como basílica menor, nos van a entregar este título. Posteriormente se va a hacer una misa de gracia a este título tan importante”, explicó.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) anunció la semana pasada que el papa León XIV elevó el Santuario del Socavón a la categoría de Basílica Menor.

/// JSM // ORURO ///