Close Menu
    Radio online
    jueves, agosto 28
    Seguridad

    Otra victoria para Luis Fernando Camacho: otorgan libertad irrestricta en caso “Decretazo”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho
    Gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho

    Esta tarde el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto Anticorrupción de Santa Cruz le concedió la libertad irrestricta a la primera autoridad del departamento cruceño, Luis Fernando Camacho, en el marco del caso “Decretazo 373”, donde se investigaba al gobernador por designación irregular. Martín Camacho, abogado defensa del acusado, señaló que al no existir pruebas contra el gobernador es que la justicia le concedió libertad. “El tribunal ha considerado que hay una dilación indebida no atribuible al tribunal o al gobernador Luis Fernando Camacho dentro del juicio del caso Decretazo”, afirmó.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply