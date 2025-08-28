Otra victoria para Luis Fernando Camacho: otorgan libertad irrestricta en caso “Decretazo”

Esta tarde el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto Anticorrupción de Santa Cruz le concedió la libertad irrestricta a la primera autoridad del departamento cruceño, Luis Fernando Camacho, en el marco del caso “Decretazo 373”, donde se investigaba al gobernador por designación irregular. Martín Camacho, abogado defensa del acusado, señaló que al no existir pruebas contra el gobernador es que la justicia le concedió libertad. “El tribunal ha considerado que hay una dilación indebida no atribuible al tribunal o al gobernador Luis Fernando Camacho dentro del juicio del caso Decretazo”, afirmó.

