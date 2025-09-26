Pacientes con cáncer denuncian alza de hasta 200% en medicamentos y alertan riesgo en sus tratamientos

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer en Cochabamba, Carmen Vargas, denunció este viernes que el precio de los medicamentos para tratar la enfermedad se ha incrementado de forma alarmante. Señaló que algunos fármacos han subido hasta un 200%, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos para muchos pacientes, especialmente aquellos con escasos recursos.

“Un abandono al tratamiento significa darse a la muerte, porque no hay manera. Yo creo que los precios están tres o cuatro veces más que antes”, advirtió Vargas. Como ejemplo, mencionó que el medicamento Rituximab costaba anteriormente Bs 5.000 y ahora alcanza los Bs 13.000.

/// CM // COCHABAMBA ///