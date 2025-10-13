Padres de familia de Challapata bloquean ruta Potosí–Oruro exigiendo recursos para construir unidad educativa

Desde la madrugada de este lunes, padres de familia de Challapata bloquean la carretera Potosí–Oruro, a la altura del Cruce Ventilla. Exigen que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) desembolse los recursos necesarios para construir la Unidad Educativa Bolivia. Florencio Quispe, vicepresidente de la junta escolar de padres, dijo a Fides Challapata que el bloqueo continuará hasta que el Gobierno entregue el presupuesto comprometido.

El corte de ruta afectó a varias bandas estudiantiles que volvían del Concurso Nacional de Bandas “SUMAJ ORKO”, realizado el 12 de octubre en Potosí. Los estudiantes, con sus instrumentos en mano, marcharon junto a otras bandas para poder cruzar el punto de bloqueo.

/// LA // ORURO ///