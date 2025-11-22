Paleontólogo advierte que desprendimiento en Cal Orck’o afecta la riqueza paleontológica del país

El paleontólogo chuquisaqueño Omar Medina advirtió que el desprendimiento parcial del farallón de Cal Orck’o, en el Parque Cretácico de Sucre, ocasionó la pérdida de varias huellas de dinosaurios que se encontraban en ese espacio. Indicó que este hecho representa una pérdida importante para el patrimonio paleontológico del país y afecta el valor científico y turístico del sitio.

“Lamentablemente, al perderse estas huellas se pierde gran información. Hemos podido percatarnos, revisando las fotografías y el escaneado láser de anteriores años, que huellas de dinosaurios saurópodos se han perdido”, explicó Medina en contacto con Loyola Fides.

