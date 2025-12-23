Pando: Campesinos del Sena bloquean puente Madre de Dios en demanda de mejor precio para la castaña y contra el alza de pasajes

La mañana de hoy, campesinos de la SubCentral San Lorenzo, en el departamento de Pando, iniciaron bloqueos en el puente del río Madre de Dios demandando a las autoridades políticas que implementen medidas para mejorar el precio de la castaña, así como ajustes en los costos del pasaje y la canasta familiar. Faiser Cuajera, ejecutivo del sector, criticó la decisión del gobierno de eliminar la subvención a los combustibles, argumentando que esta medida perjudica a los campesinos.

«Rechazamos que se quite la subvención del combustible porque nos perjudica, ya que a causa de ello sube todo. Ya hemos sufrido la elevación de la canasta familiar, pasajes y repuestos, por eso rechazamos la medida», expresó.

/// JCP // PANDO ///