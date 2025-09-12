Pando: FAO apoya a municipios para el desarrollo sostenible de bosques y frutos amazónicos

Rodrigo Vásquez, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, señaló este viernes que la entidad brinda apoyo a los municipios del departamento de Pando para promover la sostenibilidad de los bosques. El objetivo es también mantener un equilibrio con la cadena productiva de frutos amazónicos que tienen potencial de exportación a mercados internacionales.

“Buscamos sostenibilidad de los bosques y que las familias puedan sostenerse con los frutos que hay en los bosques, y también impulsar la cadena productiva de los frutos amazónicos para las familias”, afirmó Vásquez.

/// JCP // PANDO ///