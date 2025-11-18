Pando: Gremiales comienzan a ser citados para acceder al diferimiento financiero pese a limitada socialización de la ley

El representante de los gremiales del departamento de Pando, Florencio Cochi, informó este martes que los comerciantes están siendo convocados por entidades bancarias para acceder a los beneficios de la ley de diferimiento de préstamos. Sin embargo, advirtió que muchos gremiales aún necesitan ser informados sobre los detalles y alcances de la norma.

“El objetivo ahora es que puedan beneficiarse. Hay algunos compañeros que estaban en mora porque tienen préstamos en dos o tres bancos, pero ahora les darán seis meses para recuperar su capital”, explicó.

/// JCP // PANDO ////