    martes, octubre 14
    Sociedad

    Pando no tiene problemas de combustible, mañana inicia el traslado de material electoral

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Material electoral comicios 2025
    El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando, Levi Salez, informó este martes que no enfrentan problemas de combustible para realizar el traslado de las maletas electorales a los municipios del departamento. Señaló que todo está listo para el despliegue logístico de cara a la segunda vuelta de las elecciones nacionales.

    “El miércoles vamos a estar haciendo el despliegue, en principio, de todos los efectivos policiales y militares que van a hacer custodia de recinto, y ya en el transcurso de la tarde vamos a hacer el despliegue del material electoral a las rutas lejanas”, declaró Salez.

    /// JCP // PANDO ///

