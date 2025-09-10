Pando se declara en emergencia y exige al INE aclarar datos del Censo tras detectar irregularidades en el registro de comunidades

Cívicos del departamento de Pando, junto a asambleístas, autoridades del municipio de Sena, concejales y el gobernador Regis Richter, se declararon este miércoles en estado de emergencia. La decisión se asumió tras detectar que los datos de cuatro comunidades pandinas, censadas en 2024, habrían sido registrados como parte del municipio de Ixiamas, en el departamento de La Paz. Ante esta situación, exigieron al Instituto Nacional de Estadística (INE) brindar información sobre el trabajo realizado durante el censo.

“Solo nos han presentado los resultados a nivel nacional, cuando esperábamos los datos a nivel departamental y por municipios, por comunidad, de manera detallada para estar satisfechos y tranquilos”, aseveró.

/// JCP // PANDO ///