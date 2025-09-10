Close Menu
    Sociedad

    Pando se declara en emergencia y exige al INE aclarar datos del Censo tras detectar irregularidades en el registro de comunidades

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Censo / Portal para la inscripción de voluntarios/
    Cívicos del departamento de Pando, junto a asambleístas, autoridades del municipio de Sena, concejales y el gobernador Regis Richter, se declararon este miércoles en estado de emergencia. La decisión se asumió tras detectar que los datos de cuatro comunidades pandinas, censadas en 2024, habrían sido registrados como parte del municipio de Ixiamas, en el departamento de La Paz. Ante esta situación, exigieron al Instituto Nacional de Estadística (INE) brindar información sobre el trabajo realizado durante el censo.

    “Solo nos han presentado los resultados a nivel nacional, cuando esperábamos los datos a nivel departamental y por municipios, por comunidad, de manera detallada para estar satisfechos y tranquilos”, aseveró.

