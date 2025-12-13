Panificadores anuncian movilizaciones para exigir la devolución de depósitos por harina subvencionada

Desde la ciudad de Oruro, panificadores anunciaron movilizaciones para exigir la devolución de los depósitos realizados para la entrega de harina y manteca subvencionada por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Rogelio Yave, representante del sector en esta región del país, informó que el pedido será presentado de forma oficial en la sede de gobierno el lunes 15 de diciembre por todas las federaciones a nivel nacional.

“El lunes estaríamos yendo a hacer los reclamos con una manifestación a nivel nacional. Todos los departamentos vamos a asumir porque queremos una devolución ya sea en producto o en dinero”, aseveró a Fides Oruro.

/// MY // ORURO ///