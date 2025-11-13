Panificadores dan 72 horas al Gobierno para convocarlos o realizarán ampliado nacional para tomar cartas en el asunto

Evert Baltazar, vicepresidente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (CONAPABOL), informó este jueves que los representantes del sector en La Paz y El Alto dieron al Gobierno un plazo de 72 horas para convocarlos a una mesa de diálogo sobre la subvención de insumos para la elaboración del pan. En caso de no recibir respuesta, anunciaron que llevarán adelante un ampliado nacional para definir medidas.

“Aclaramos que nosotros no dependemos totalmente de la subvención; como saben, a nosotros nos entregan solamente cuatro quintales por día”, precisó.

/// CM // COCHABAMBA ///