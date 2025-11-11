Panificadores dan plazo al ministro Justiniano para atender la subvención de harina

Los panificadores del país enviaron una carta al ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Justiniano, para que atienda hasta mañana la falta de subvención de harina, suspendida desde septiembre. El presidente de la Confederación Nacional de Panificadores, Ever Baltazar, advirtió que mantener el precio del pan de batalla en 50 centavos ya no es rentable y que la situación genera pérdidas en el sector.

“Mandamos una nota como confederación para una reunión. Esperamos un buen actuar del ministro y que nos convoque. Nosotros, los panificadores, somos personas pacientes que no buscamos afectar a la población. Daremos un ampliado para ver cómo se soluciona esta situación”, señaló.

// CM /// COCHABAMBA //